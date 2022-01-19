В Саудовской Аравии зафиксировали самую низкую температуру за 30 лет

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии зафиксировал резкое понижение температуры воздуха до минус 6 градусов в районе Турайф на севере королевства. Об сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Это самая низкая температура в стране за последние 30 лет. По данным телеканала, низкие температуры были зафиксированы и в северных районах Эль-Курайят и Арар. Ночные заморозки в Турайфе сопровождались обильным снегопадом, в других северных районах - небольшими дождями.

По данным метеорологов, волна аномального холода на севере королевства продолжится до конца этой недели. В центральном и восточном регионах ожидается резкое похолодание. Кроме того, власти северных провинций отметили, что на заправочных станциях наблюдались толпы людей. Это связано с угрозой дефицита керосина, необходимого для отопления жилых домов.

Ранее сообщалось, что в начале января вблизи города Табук на северо-западе страны впервые выпал снег с начала зимы.-0-