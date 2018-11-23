В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить семейные такси

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Саудовской Аравии женщинам разрешили быть водителями семейных такси, сообщает журнал Arabian Business, издаваемый в Дубае.

Отмечается, что при этом должны соблюдаться определенные правила. В частности, водители-женщины не смогут брать пассажиров, в числе которых не будет хотя бы одной взрослой женщины. Также мужчинам и мальчикам старшего школьного возраста нельзя сидеть на переднем пассажирском сидении рядом с шофером-дамой.

Каждый автомобиль такси должен быть оборудован системой электронных платежей, GPS-навигацией, а также иметь дисплей с указанием имени водителя и названия таксомоторной компании. Автомобили, используемые в саудовских службах семейных такси, не должны быть старше 5 лет.-0-