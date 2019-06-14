В СБ ООН выступили за расследование атак на нефтяные танкеры в Оманском заливе

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны, входящие в Совет Безопасности ООН, выступили за проведение расследования в связи с нападением на два танкера в Оманском заливе. Об этом заявил постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби после закрытых консультаций в Совбезе, сообщает ТАСС.

"Мы были рады, что все члены совета осудили произошедшее. Это нарушение международного права, это преступление", - сказал Мансур аль-Отейби.

Он сообщил, что в Совбезе прошли предварительные обсуждения, и пока нет никаких решений относительно того, чтобы поручить расследование инцидента какой-либо структуре.

13 июня в Оманском заливе произошли нападения на два нефтяных танкера - Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, и Kokuka Courageous, принадлежащий японской транспортной компании. Причины происшествия устанавливаются. Никто из экипажа танкеров не пострадал.

По данным Reuters, США обвинили Иран в нападениях на нефтяные танкеры. "Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран несет ответственность за нападения, которые произошли в Оманском заливе", - сказал госсекретарь США Майкл Помпео журналистам. При этом он не предоставил явных доказательств в поддержку утверждения США. По его словам, эта оценка основана на полученных разведданных, анализе используемого при нападении оружия и уровне опыта, необходимого для выполнения подобной операции.

ВС США также опубликовали видео, на котором показана небольшая лодка, подплывшая к борту японского танкера, сообщает CNN. Человек, который стоит на носу лодки, снимает некий предмет с корпуса танкера. США считают, что этот предмет, скорее всего, неразорвавшаяся мина, а люди в лодке - иранские военные.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения Вашингтона о причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе безосновательными и попыткой саботировать дипломатию, сообщает ИРНА. Зариф обратил внимание на то, что инцидент с танкерами в Оманском заливе произошел на фоне встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, назвав его более чем подозрительным.

Инцидент в Оманском заливе произошел через месяц после нападения на саудовские нефтяные танкеры в акватории ОАЭ. В результате суда получили повреждения, однако утечки сырья не произошло, никто из экипажа не пострадал. В обоих случаях нападения спровоцировали резкий рост цен на нефть.-0-