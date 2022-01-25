В Сейме Литвы признали бесчеловечными условия содержания мигрантов в Кибартае

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия содержания мигрантов в Кибартайском центре регистрации иностранцев в Литве приравниваются к бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. Об этом говорится в отчете омбудсменов Сейма Литвы, сообщает Delfi.

"Согласно Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, условия содержания мигрантов в Кибартайском центре регистрации иностранцев (ЦРИ) Литвы приравниваются к бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", - говорится в отчете, опубликованном на этой неделе омбудсменом литовского Сейма Эрикой Леонайте.

В документе говорится, что условия приема мигрантов, характер контроля, строгие ограничения свободы передвижения и сроки содержания приравнены к условиям задержания. В одном из секторов с наибольшим количеством иностранцев отмечается гораздо меньшая минимальная площадь на человека, чем устанавливают нормы, отсутствие личного пространства, строгие ограничения на передвижение и отсутствие гигиены.

Обращается также внимание на то, что право мигрантов на получение информации о своих правах и обязанностях, принятых в отношении них решениях, доступ к правовой помощи не гарантируется должным образом, иностранцы часто находятся в неведении.

Эрика Леонайте утверждает, что Европейский комитет против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания ясно дал понять, что задержание мигрантов, нелегально прибывших в страну, не должно становиться наказанием. "То, что мы все считаем само собой разумеющимся - возможность помыть руки теплой водой или принять теплый душ, купить еды, приготовить ее или просто заварить чай - стало привилегией и долгожданным событием для находящихся там иностранцев", - утверждает омбудсмен.

По данным аппарата омбудсмена Сейма, в настоящее время в Кибартайском ЦРИ проживает около 600 мигрантов, хотя в этих помещениях могут проживать только до 450 человек.

В Литве центры регистрации иностранцев работают также в Мядининкае и Пабраде.-0-