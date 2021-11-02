В Сенате США назвали президентство Байдена катастрофой для страны

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что действия Джо Байдена на посту главы государства стали настоящей катастрофой для Соединенных Штатов, сообщает RT.
Так, ссылаясь на документы Министерства торговли США, Рик Скотт напомнил, что в III квартале 2021 года ВВП США упал до 2% в годовом исчислении "на фоне растущих при Байдене инфляционного кризиса и кризиса в цепочке поставок".
"Президентство Джо Байдена стало для нашей страны настоящей катастрофой. Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довел Америку до опасно низких показателей", - добавил сенатор.
Как отметил политик, неверные решения президента по ряду направлений также привели к росту цен "почти на все".
"При Джо Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами. Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху", - заключил Рик Скотт.-0-