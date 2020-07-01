В Сенегале отменили чрезвычайное положение

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сенегала Маки Саль в телеобращении объявил об отмене национального чрезвычайного положения и комендантского часа в стране с 30 июня, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что с 15 июля страна начнет постепенно возобновлять международные авиарейсы, но сухопутные и морские границы останутся закрытыми. Каждую неделю рынки должны будут закрываться на день для дезинфекции, а увеселительные заведения в замкнутых помещениях останутся закрытыми.

М. Саль подчеркнул, что до окончания эпидемии в стране еще далеко, тяжелая ситуация сложилась в области Дакар, где выявлено 54%. от общего числа заболеваний в стране.

Впервые COVID-19 обнаружили в Сенегале 2 марта. С 24 марта в стране введены чрезвычайное положение и комендантский час.-0-