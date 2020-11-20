В Сенегале вспышка неизвестной болезни, рыбакам запретили выходить в море

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Дакара (Сенегал) ввели временный запрет на выход рыбаков в море после того, как у 300 из них было выявлено не установленное медиками кожное заболевание. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

"В течение последних дней мы наблюдаем проявления неизвестной кожной болезни в Тиарое (порт к югу от Дакара), которая поражает возвращающихся из моря рыбаков", - заявил прессе министр здравоохранения Сенегала Абдулай Диуф Сарр. По его словам, болезнь проявляется в виде сыпи на теле, отека лица, посинения губ. В первую очередь воспаление поражает голову и конечности. Некоторые больные жалуются на зуд, головную боль и появление гноя в глазах.

По состоянию на 20 ноября, госпитализированы 18 зараженных неизвестной болезнью. Большая часть остальных больных изолирована. При этом эксперты отмечают, что болезнь не заразна, поскольку среди зараженных - только рыбаки, никто из их близких, с которыми они контактировали, не заболели.

Сотрудники Институт Пастера и токсикологический центр Минздрава Сенегала занимаются исследованием происхождения заболевания. "Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что это никак не связано с COVID-19, потому что тесты на коронавирус у всех заболевших были отрицательными. На данном этапе мы больше склоняемся к версии токсического происхождения болезни", - отметил министр здравоохранения. По мнению сенегальских врачей, источником заражения мог быть контакт с морской водой в одном из прибрежных районов. Пробы воды будут изучены в ближайшее время.

Губернатор Дакара распорядился приостановить выход рыбаков в море до тех пор, пока не будет установлена причина заболевания. Ловля рыбы в прибрежных водах страны является главным источником дохода для почти 90 тыс. сенегальских рыбаков, сообщает ТАСС. В стране насчитывается около 15 тыс. рыбацких лодок. Сенегал является одним из крупнейших экспортеров рыбы в Западной Африке.-0-