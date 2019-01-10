В Сербии более 5 тыс. человек оказались без электричества из-за снегопада

10 января, Белград /БЕЛТА - Танюг/. В Сербии в селах в районе города Нова-Варош, где снег идет уже семь дней, более 5 тыс. человек оказались без электричества.

Сообщается, что в некоторых местах высота снежного покрова достигает 1 м.

Ранее в Сербии был объявлен оранжевый (третий из четырех) уровень опасности из-за обильных снегопадов. По прогнозам синоптиков, снег не прекратится до воскресенья.-0-