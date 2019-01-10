В Сербии из-за снегопадов объявлен оранжевый уровень опасности

10 января, Белград /БЕЛТА - Танюг/. В Сербии на большей территории страны из-за обильных снегопадов объявлен оранжевый уровень опасности.

Жертвой стихии стала 77-летняя женщина. Причиной ее смерти послужило обморожение.

Согласно шкале цветовых уровней опасности погоды красный уровень является наиболее критичным, за ним следуют оранжевый, желтый и зеленый уровни.-0-