В Сербии из-за снегопадов объявлен оранжевый уровень опасности

10 января, Белград /БЕЛТА - Танюг/. В Сербии на большей территории страны из-за обильных снегопадов объявлен оранжевый уровень опасности.
Жертвой стихии стала 77-летняя женщина. Причиной ее смерти послужило обморожение.
Согласно шкале цветовых уровней опасности погоды красный уровень является наиболее критичным, за ним следуют оранжевый, желтый и зеленый уровни.-0-
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