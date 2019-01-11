В Сербии из-за снегопадов объявлен режим чрезвычайной ситуации

11 января, Белград /БЕЛТА - Танюг/. В четырех областях Сербии из-за снегопадов объявлен режим чрезвычайной ситуации. Так, из-за обильных снегопадов, продолжающихся уже несколько дней, режим ЧС установлен в Нова-Вароше, Лучанах, Рашке и Иванице.

Коммунальные службы усиленно расчищают дороги: около 1,8 тыс. человек работают в 24-часовом режиме.

Ранее сообщалось, что на западе Сербии без электричества оказались свыше 5 тыс. человек.-0-