В Сербии поезд столкнулся с автобусом: трое погибли, 22 ранены

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сербии в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом погибли не менее трех человек, еще 22 получили ранения, сообщает сербское информагентство Танюг.
Авария произошла на железнодорожном переезде Доне-Меджурово возле города Ниш. По данным медиков, состояние шести раненых оценивается как тяжелое, остальные получили легкие ранения.
Причины столкновения пока неизвестны.-0-
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