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СМИ Беларуси

В Сербии поезд столкнулся с автобусом: трое погибли, 22 ранены

В мире 21.12.2018 | 11:15
Фото telegraf.rs
Фото telegraf.rs

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сербии в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом погибли не менее трех человек, еще 22 получили ранения, сообщает сербское информагентство Танюг.

Авария произошла на железнодорожном переезде Доне-Меджурово возле города Ниш. По данным медиков, состояние шести раненых оценивается как тяжелое, остальные получили легкие ранения.

Причины столкновения пока неизвестны.-0-

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Теги
ДТП, Сербия, смерть, травматизм
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