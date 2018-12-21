В Сербии поезд столкнулся с автобусом: трое погибли, 22 ранены

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сербии в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом погибли не менее трех человек, еще 22 получили ранения, сообщает сербское информагентство Танюг.

Авария произошла на железнодорожном переезде Доне-Меджурово возле города Ниш. По данным медиков, состояние шести раненых оценивается как тяжелое, остальные получили легкие ранения.

Причины столкновения пока неизвестны.-0-