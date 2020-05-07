В Сербии прекращается действие режима ЧС и отменяется комендантский час

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная скупщина Сербии поддержала предложение президента и правительства об отмене чрезвычайного положения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сербского парламента.

Действие режима ЧС, введенного 15 марта, прекратится 7 мая сразу после публикации принятого закона в служебном вестнике. В Сербии с этой же даты прекращает действие ежедневный комендантский час с 18.00 до 5.00. Пожилые граждане, которым раньше запрещалось покидать свои дома, снова получают свободу передвижения. Восстанавливается работа детских садов.

В силе остается запрет массовых собраний, обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах с соблюдением социальной дистанции. Не возобновят работу театры и кинотеатры. Парки открылись, однако по-прежнему запрещены групповые прогулки. Празднование свадеб, крестин, дней рождения будет разрешено с 15 июня.

Кризисный штаб Сербии ранее дал рекомендации с 4 мая разрешить перевозку общественным транспортом в Нови-Саде, Крагуеваце, Белграде и Нише без включения кондиционеров, с 4 мая - восстановить междугороднее авто- и железнодорожное движение, открыть рестораны и кафе. С 8 мая могут начать работать торговые центры, а с 18 мая рекомендуется восстановить авиаперевозки.

В Сербии число зараженных коронавирусом составляет 9791, умерли 203 человека.-0-