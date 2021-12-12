В Сербии произвели 2 млн доз вакцины "Спутник V"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербия произвела на своей территории около 2 млн доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщил ТАСС министр Ненад Попович, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии.

"В государственном институте "Торлак" произведено около 2 млн доз вакцины "Спутник V", ожидаем, что в предстоящий период их будет произведено минимум 4 млн. Сербия стала первой страной в мире, которая начала производить "Спутник V" за границами России", - сообщил сербский политик.

По словам Ненада Поповича, большинство сербов выбрали для вакцинации именно российскую вакцину. "У граждан Сербии есть огромное доверие к вакцине "Спутник V". Они верят в ее высокую безопасность и эффективность", - заявил он.

Российскую вакцину "Спутник V" на территории республики начали производить 4 июня 2021 года в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак".-0-