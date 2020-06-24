В Сербии режим ЧС из-за наводнений расширен на 20 муниципалитетов

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайная ситуация объявлена в 20 муниципалитетах Сербии из-за наводнений, вызванных сильными дождями, сообщает сербская газета "Вечерние новости".
Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в восьми сербских общинах - Осечина, Крупань, Лозница, Любовия, Мали-Зворник, Ариле, Косьерич и Лучани.
Как заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям Сербии Предраг Марич, в результате наводнений по меньшей мере один человек погиб, несколько пропали без вести.
Сообщается, что затоплены около 500 зданий, 275 человек эвакуированы. Десятки домов остаются без электричества и воды. На нескольких региональных дорогах полностью остановлено движение транспорта.-0-