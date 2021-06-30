В Сербии умер последний узник концлагеря Ясеновац

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний узник концентрационного лагеря Ясеновац Базил Зуколо умер в Сербии в возрасте 98 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Музея жертв геноцида, передает ТАСС.

Базил Зуколо перед войной жил в городе Пожега, в 1943 году ушел в партизаны. В этом же году он был схвачен, а в 1944 году, связанный металлической проволокой, доставлен в концлагерь Ясеновац. Во время заключения он входил в группу заключенных, которых заставляли при помощи нефти уничтожать останки людей, погребенных в массовых захоронениях.

22 апреля 1945 года Базил Зуколо принял участие в успешном побеге из лагеря, в ходе которого погиб его родной брат Степан. Когда Базил Зуколо после бегства из концлагеря вышел к партизанам, его вес составлял всего 48 кг. После войны мужчина женился и проживал в городе Пожега. Умер Базил Зуколо в возрасте 98 лет.

Система лагерей смерти Ясеновац была создана хорватскими фашистами-усташами в августе 1941 года. Сам Ясеновац располагался в 60 км от Загреба на территории Независимого хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией.

Ясеновац называли балканским Освенцимом. Там погибли около 700 тыс. человек. Уничтожению в лагере подлежали сербы, евреи, цыгане и политические противники усташского режима, в том числе хорваты-коммунисты.-0-