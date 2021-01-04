В Сербии вакцинация "Спутником V" начнется 5 января

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" начнется в Сербии с 5 января. Об этом сказал журналистам государственный секретарь Министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек, сообщает ТАСС.

"На протяжении текущей недели будет использовано 2400 доз российской вакцины "Спутник V". Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление", - сказал Мирсад Джерлек.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.-0-