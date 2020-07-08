В Сербии введение комендантского часа из-за COVID-19 вызвало беспорядки

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько тысяч человек вышли на улицы Белграда 7 июля, протестуя против введения в городе комендантского часа из-за распространения COVID-19, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Протесты сопровождались беспорядками. В полицию летели камни, файеры, одна из групп радикалов пыталась штурмовать здание парламента. Полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста.

Сербское информагентство Tanjug сообщает, что в результате беспорядков есть раненые, однако их число не уточняется.

Введенные в марте ограничения в связи с пандемией COVID-19 были отменены в Сербии еще в июне. Вскоре после этого эпидемиологическая ситуация в стране начала ухудшаться. СМИ сообщают о переполненных пациентами с COVID-19 больницах, а 7 июля было зафиксировано 13 смертей от последствий заражения, что стало абсолютным рекордом в стране с начала пандемии.

В связи с этим президент Сербии Александар Вучич объявил о введении в сербской столице комендантского часа.-0-