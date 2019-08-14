В сербском городе Иванице объявлен режим ЧП из-за утечки 70 т мазута

14 августа, Белград /БЕЛТА - Танюг/. В сербском городе Иванице объявлен режим чрезвычайного положения из-за попадания 70 т мазута в реку Моравицу, сообщили местные власти.

"Мазут вылился в реку Моравицу. Экологические и коммунальные инспекторы отреагировали незамедлительно. Я не могу назвать причину инцидента и виновных. Для нас важно остановить утечку мазута в Моравицу, так как эта река протекает по городам Арилье, Пожеге, Чачаке, что может привести к экологической катастрофе во всей Западной Сербии", - заявил заместитель мэра Иваницы Момчило Митрович.

Сообщается, что в реку попали все запасы мазута, которые были недавно приобретены одним из предприятий для предстоящего отопительного сезона.

На месте происшествия проводятся спасательные работы.-0-