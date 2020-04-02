В сети появились фото "летающей больницы" для зараженных коронавирусом

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инсайдеры показали в сети, как выглядит "летающая больница", которая будет доставлять больных коронавирусом из Италии в Германию. Снимки опубликовало издание The Sun.

По информации газеты, госпиталь был создан на базе самолета Airbus A310 MRT MedEvac. Воздушное судно оснащено самым необходимым современным оборудованием. В нем создано 44 койки для больных, а реанимация может одновременно вместить 16 пациентов.

Самолет наполнен новейшими медицинскими технологиями: компьютерами и системами для диагностики, устройствами для подачи кислорода и автоматическими инъекциями. Врачи на борту могут использовать бронхоскопы и дефибрилляторы.

Экипаж состоит из 25 человек. В их числе - медики, которые во время полета могут выполнять все стандартные процедуры, кроме хирургического вмешательства. По словам немецких военных, самолет можно подготовить к вылету за три часа, а в случае необходимости переоборудовать, чтобы вместить 30 тонн груза. -0-

Фото The Sun