В Сеуле выпало рекордное более чем за 100 лет количество осадков

19 ноября, Сеул /БЕЛТА - РЕНХАП/. Рекордное суточное количество осадков за всю историю метеорологических наблюдений выпало в Сеуле и центральных районах Республики Корея в ноябре.

По данным национальной метеорологической администрации, к 8.00 по местному времени 19 ноября в Сеуле выпало 68,2 мм осадков, что превысило предыдущий суточный рекорд в 67,4 мм, установленный 7 ноября 1916 года. Отмечается, что современные наблюдения за погодой в стране начались в 1907 году.

О пострадавших и ущербе, нанесенном ливнями инфраструктуре, не сообщается.

По прогнозам Корейской метеорологической администрации (KMA), количество осадков будет увеличиваться до конца дня. В Сеуле и центральных регионах страны, включая части провинций Канвондо и Чхунчхон-Намдо, прогнозируются осадки до 20 мм в час.

Причиной ливней стало столкновение влажного и теплого воздуха с холодным, поступающим с северо-запада. При этом, несмотря на осадки, минимальная температура воздуха утром 19 ноября в Сеуле составила 17,1 градуса тепла. Это рекорд для ноября за всю историю метеорологических наблюдений в Республике Корея. Предыдущий максимум в 16,4 градуса тепла был зафиксирован 5 ноября 2011 года.-0-