В Северной Ирландии прогремел взрыв

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Северной Ирландии (Великобритания) произошел взрыв, никто не пострадал, сообщает британское издание
Бомба взорвалась в графстве Фермана в то время, когда сотрудники полиции, получившие сведения о минировании, проводили обыск в районе вызова. По предварительным данным, это была преднамеренная попытка покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Взрывное устройство, расположенное на главной дороге, предназначалось для убийства полицейских, однако могло угрожать также жизни людей, находящихся в непосредственной близости.
По факту взрыва проводится расследование.-0-
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