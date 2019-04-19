В Северной Ирландии произошел теракт

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В североирландском городе Лондондерри вечером 18 апреля в результате стрельбы погибла 29-летняя журналистка. Полиция назвала произошедшее террористическим актом, сообщает
В убийстве женщины, которое произошло в районе Крегган, обвиняют республиканцев-диссидентов. По информации британской газеты The Daily Telegraph, трагедия произошла в ходе беспорядков в преддверии годовщины Пасхального восстания 1916 года в Дублине под лозунгами независимости от Великобритании. Неизвестные в масках забрасывали полицейские автомобили бутылками с горючей смесью. Полиция оцепила район происшествия после того, как там были сожжены несколько автомобилей. Уточняется, что жертва освещала в прессе беспорядки в Креггане.
Полицейский совет Северной Ирландии начал расследование и обратился к свидетелям с просьбой сообщить подробности инцидента.-0-
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