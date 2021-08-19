В Северной Каролине 35 человек пропали без вести после наводнения

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 35 человек пропали без вести после наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред", в американском штате Северная Каролина, сообщает CNN.По словам официальных лиц, в районы, наиболее пострадавшие от урагана, были отправлены наземные и воздушные спасательные группы для поиска пропавших и обеспечения безопасности местных жителей."С помощью спасательных отрядов со всего штата Северная Каролина мы обыскали брошенные автомобили, дома, здания на предмет выживших и продолжим поиск, чтобы убедиться, что каждый пропавший найден или, по крайней мере, учтен", - сказал шериф округа Хейвуд Грег Кристофер.Сообщается, что 54 человека находятся во временных убежищах.Метеорологи предупреждают, что угроза наводнений и торнадо по-прежнему сохраняется. Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Национального центра США по наблюдению за ураганами, тропический шторм "Фред" движется на северо-восток со скоростью 28 км/ч.-0-