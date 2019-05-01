В Северной Каролине два человека погибли в результате стрельбы в университете

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в студенческом городке Университета Северной Каролины (США), сообщает местный телеканал WSOC .

Неизвестный открыл стрельбу около одного из зданий университета, расположенного в городе Шарлотт. Двое погибли, четверо были ранены, их доставили в больницу. Трое из них находятся в критическом состоянии, жизни четвертого пострадавшего ничего не угрожает.

Наряд полиции сразу же прибыл в кампус университета. Подозреваемый был схвачен и разоружен на месте. Сообщается, что ранее он не попадал в поле зрения полиции.-0-