В Северной Македонии при пожаре в больнице погибли 10 человек

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больнице для пациентов с коронавирусом в городе Тетово Северной Македонии произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, сообщает северомакедонский телеканал Alsat-M.

"В Тетово произошла катастрофа, унесшая несколько человеческих жизней. На данный момент подтверждено, что десять человек погибли в результате пожара, но это число может возрасти", - написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения Венко Филипче.

Сообщается, что пожарным удалось потушить пламя, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Официальные лица пока не дают комментариев СМИ. Власти заявили, что сначала будет созван кризисный штаб, после чего будет предоставлена последняя информация о числе жертв пожара.-0-