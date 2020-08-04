В Северной Македонии сформирован новый состав парламента

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый состав Собрания Северной Македонии (однопалатного парламента) 10-го созыва сформирован после состоявшихся 15 июля досрочных выборов. Об этом сообщил 4 августа северомакедонский портал 24Vesti.

По его информации, первое заседание нового парламента состоялось в присутствии 120 депутатов, отсутствовали трое. Все присутствующие были в защитных масках, были рассажены с учетом соблюдения социальной дистанции. Парламентарии избрали председателем комиссии по верификации мандатов Ягоду Шахпаска.

Следующей повесткой дня будет рассмотрение кандидатуры на пост спикера.

В новый состав парламента Северной Македонии вошли 77 мужчин и 43 женщины.

По итогам досрочных выборов с небольшим отрывом победу одержала правящая партия бывшего премьер-министра республики Зорана Заева "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ), которая получила в парламенте 46 мест. Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство лидера Христиана Мицкоски заняла 44 места. В албанском политблоке лидирующей является партия ДСИ с 15 мандатами.-0-