В Северной Македонии утвердили новую коалицию и правительство

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Северной Македонии утвердил новую коалицию во главе с социал-демократами и состав нового правительства. Об этом сообщает РБК-Украина.

Голосование, которое состоялось 30 августа, возвращает Зорана Заева на должность премьер-министра после того, как в июле его партия с незначительным преимуществом победила правых соперников.

Как сообщается, коалиция включает партию власти, Социал-демократический союз Македонии, и крупнейшую политическую силу, которая представляет этническое албанское меньшинство. Новая коалиция имеет 62 голоса в парламенте из 120 депутатов.

По словам Зорана Заева, утверждение нового правительства ознаменует наступление периода порядка, справедливости и дисциплины. Он также добавил, что приоритетами для правительства являются судебная власть, экономика, образование, администрирование и окружающая среда. Кроме того, Заев пообещал бороться с пандемией коронавируса.

Депутаты от оппозиции покинули парламент после голосования и не принимали участия в церемонии присяги. Они заявили, что правительственная программа не имеет четких целей и не предусматривает необходимых реформ.-0-