В Северной Осетии из-за нехватки кислорода в больнице погибли девять человек

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек с коронавирусной инфекцией погибли в Северной Осетии из-за нехватки кислорода вследствие поломки оборудования в больнице, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа. Там сегодня произошла поломка кислородной системы", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в Республиканской клинической больнице скорой помощи. "Всего в реанимации находился 71 человек, не все из них были на кислороде", - уточнили в ведомстве.

По словам временно исполняющего обязанности главы республики Сергея Меняйло, причиной поломки кислородной системы в медучреждении стал прорыв трубы под землей. "Фактически произошел прорыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода. Прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать. Параллельно по резервной схеме была переключена линия подачи кислорода из резервных емкостей", - сказал руководитель.

Он добавил, что Минобороны окажет помощь с доставкой кислорода в больницу, где произошло ЧП, если возникнет такая необходимость. "Решен вопрос с Минобороны о доставке в случае необходимости кислорода из Моздока, это порядка 2 т", - сказал Сергей Меняйло. Также он отметил, что власти намерены обеспечить кислородными станциями все больницы Северной Осетии.-0-