В Северодвинске захвачен заложник

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11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция оцепила место в российском Северодвинске, где, по предварительным данным, захвачен заложник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
"По предварительным данным, взят в заложники человек в районе магазина "Полярный" или в самом магазине. По району дана рекомендация образовательным учреждениям не выпускать детей на улицу, район оцеплен", - сказали в пресс-службе.
По данным источника, неизвестный с ружьем удерживает двух сотрудников компании микрозаймов.-0-