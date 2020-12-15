В сгоревшем доме престарелых в Башкирии не проводились противопожарные проверки

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверки на соблюдение требований пожарной безопасности в частном доме престарелых в Башкирии, где ночью при пожаре погибли 11 пожилых людей, не проводились, так как он не был зарегистрирован как социальный объект с круглосуточным пребыванием людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"По имеющейся информации, никаких контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности, санитарных правил там не проводилось, так как данный дом престарелых, можно сказать, призрак, как социальный объект с массовым круглосуточным пребыванием людей он не зарегистрирован", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при этом пансионат был рассчитан на 15 постояльцев с хроническими заболеваниями.

Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что возраст погибших при пожаре составлял от 53 до 80 лет. "Самому младшему погибшему в Ишбулдино было 53 года, самому старшему - 80 лет. Это семь мужчин и четыре женщины", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии поступило в МЧС в 00.53 по московскому времени. На момент прибытия пожарных одноэтажное здание горело по всей площади - 72 кв.м. В 4.00 пожар был ликвидирован. В ходе тушения обнаружены тела 11 погибших, четверо человек эвакуировались самостоятельно.-0-