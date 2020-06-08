В Шанхае начались клинические испытания нового препарата против COVID-19

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая фаза клинических испытаний нового китайского препарата с нейтрализующими COVID-19 антителами началась в Шанхае. Об этом сообщила местная газета Shanghai Daily.

Как пишет ТАСС, препаратJS016 совместно разработан компанией Shanghai Junshi Biosciences и Институтом микробиологии при Китайской академии наук. Клинические испытания одобрены Государственным управлением по контролю за медикаментами КНР и начались в больнице Хуашань. Препарат был введен внутривенно здоровым добровольцам.

По словам исследователя из Института микробиологии Лю Цзинхуа, предыдущие тесты показали, что препарат может быть использован как для предотвращения инфицирования, так и в лечении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Она распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. На данный момент число заразившихся превысило в мире 7 млн.-0-