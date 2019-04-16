В Шанхае открывается 18-й международный автосалон Auto Shanghai 2019

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники начинающего работу 16 апреля 18-го Шанхайского международного автосалона (Auto Shanghai 2019) получат возможность познакомиться с новинками китайской и мировой автомобильной индустрии, изучить последние тенденции развития отрасли на одной из крупнейших выставочных площадок в Азии. Проходящий один раз в два года шанхайский автосалон на этот раз пройдет под девизом "Создание лучшего будущего", сообщает ТАСС.

Первые два дня выставка будет работать только для китайских и зарубежных журналистов. 18-19 апреля - дни для экспертов автомобильной индустрии, а 20-25 апреля выставочные павильоны примут широкую публику.

На выставке ожидается около 1 млн посетителей, ее освещением в СМИ будут заниматься около 10 тыс. журналистов из более чем 2 тыс. изданий.

В 2019 году, согласно официальным данным, стенды в Национальном выставочном центре (NECC) развернут более 1 тыс. представителей автомобильной индустрии из 20 стран мира. Общая выставочная площадь превысит 360 тыс. кв. м, стендами с продукцией автопрома будут заполнены 12 крытых павильонов центра. Девять из них отведены под пассажирские автомобили, один павильон отдан под коммерческий транспорт, остальные два примут производителей комплектующих и оборудования.

Свою продукцию традиционно представят Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Buick, Chevrolet, Cadillac, Ford, Citroen, Peugeot, Renault и другие производители.

Участие в автошоу примут и производители люксовых авто: Alfa Romeo, Bentley, Porshe, Lamborghini, Maserati, Aston Martin и ряд других.

Стенды в этом году впервые появятся у новых производителей автомобилей на альтернативных источниках энергии - GAC NE, WM-Motor, XPENG, HOZON, ENOVATE, AIWAYS, Lixiang и некоторых других.

В выставочном центре свои образцы представят шесть ведущих автомобильных групп Китая: FAW, Dongfeng Motor, SAIC Group, Changan Automobile, GAC Group и BAIC. Обновленной линейкой своих автомобилей собираются порадовать участников выставки такие местные производители, как Chery group, Geely Group, Great Wall, Brilliance Сhina Auto, BYD и JAC.

Среди новинок автосалона ожидается демонстрация компанией Mercedes-Benz компактного кроссовера GLB. Поклонники бренда Lexus смогут познакомиться с первым в истории марки минивэном с индексом LM, а немецкий производитель BMW покажет на автошоу в Шанхае удлиненную версию седана третьей серии нового поколения.

Шанхайская выставка автомобильной индустрии основана в 1985 году и прошла уже 17 раз.

В этом году впервые на шанхайской площадке будет организована специальная секция, посвященная интеграции в автопром таких технологий, как интернет, беспилотное вождение, искусственный интеллект, облачные и мобильные сервисы.-0-