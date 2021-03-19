В Шанхае сняли ограничения на посещение кинотеатров

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Шанхая сняли введенное из-за коронавируса ограничение на число зрителей в кинотеатрах, но оставили лимит для туристических мест - 75% от максимального количества посетителей, сообщает газета Shanghai Daily.

Управление культуры и туризма города опубликовало уведомление о том, что театры, музеи, интернет-бары и другие развлекательные центры Шанхая могут работать в полноценном режиме.

В мае 2020 года шанхайские театры возобновили работу, но вместимость залов ограничили до 30%. В августе ее увеличили до 50%, в сентябре - до 75%.

Снятие ограничений позволит восстановить нормальную активность в сфере развлечений.

Запрет на гастроли зарубежных трупп пока в силе. Также запрещено выступать на материковой части Китая творческим коллективам из Гонконга, Макао, с Тайваня.-0-