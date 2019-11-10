В Шарм-эль-Шейхе загорелось шасси у украинского самолета

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шасси самолета, совершавшего рейс из Украины, загорелось при посадке в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщило 9 ноября ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта.

По информации ведомства, "после приземления борта в результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья". "Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и, тем самым, избежать катастрофы", - отмечается в заявлении ведомства.

Как отмечается, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.