В шасси вылетевшего из Кабула самолета ВВС США обнаружили тело афганца 

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/ В шасси американского военно-транспортного самолета С-17 обнаружили тело афганца, который пытался сбежать из страны после захвата власти талибами. Об этом сообщает издание Politico.





Предполагается, что погибший привязал себя к шасси самолета, чтобы сбежать из Кабула после того, как город захватили боевики радикального движения "Талибан". Соответствующие механизмы шасси временно вышли из строя, на данный момент самолет неисправен.





Ранее сообщалось, что как минимум семь человек погибли в аэропорту Кабула в результате хаоса, возникшего во время эвакуации граждан. 16 августа несколько СМИ распространили видео, в котором фигурирует взлетающий американский самолет в Афганистане. На видео можно рассмотреть, что при закрытии шасси падает, предположительно, зацепившийся за него человек в попытке улететь на этом борту. В СМИ также появились видеозаписи очевидцев из аэропорта Кабула, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана.





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Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-