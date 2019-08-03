В Шереметьеве обрушилась крыша одного из ангаров

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Шереметьево обрушилась крыша ангара для самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу дирекции общественных связей аэропорта Анну Захаренкову.

Обрушились сборные конструкции основания крыши ангара для воздушных судов, который находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля и не имеет отношения к обслуживанию пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет.

На деятельность аэропорта инцидент не повлиял, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме.-0-