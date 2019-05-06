В Шереметьеве закончились следственные действия

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Шереметьево завершились следственные действия. Сгоревший лайнер увезли в ангар, сообщает
В настоящее время продолжается работа с потерпевшими и пострадавшими.
В аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот". Жертвами катастрофы стал 41 человек, выжили 37 – четыре члена экипажа и 33 пассажира.-0-
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