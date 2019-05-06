В Шереметьеве закончились следственные действия

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Шереметьево завершились следственные действия. Сгоревший лайнер увезли в ангар, сообщает "МИР 24" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

В настоящее время продолжается работа с потерпевшими и пострадавшими.

МИД: белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в Шереметьеве "По имеющейся у нас на настоящий момент информации, белорусов нет среди погибших и пострадавших пассажиров при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево", - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот". Жертвами катастрофы стал 41 человек, выжили 37 – четыре члена экипажа и 33 пассажира.-0-

Для опознания погибших в катастрофе в Шереметьеве назначены ДНК-экспертизы Из сгоревшего салона самолета изъято 41 тело. На месте происшествия продолжают работать специалисты.

СК России назвал версии крушения самолета в аэропорту Шереметьево На данный момент изъяты черные ящики и взяты образцы топлива из баков авиалайнера.

Найдены черные ящики сгоревшего в Шереметьеве самолета Пока не уточняется, в каком состоянии находятся черные ящики и подлежат ли они расшифровке. Это станет понятно после их вскрытия.

Все тела погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве извлечены из самолета В аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск.