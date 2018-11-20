В Шереметьево мужчина погиб на взлетно-посадочной полосе

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет рейса Москва - Афины при рулении на взлет столкнулся с мужчиной. Человек погиб на месте происшествия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора дирекции по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову.

"В аэропорту Шереметьево при движении ВС [воздушного судна] рейса Москва - Афины по взлетно-посадочной полосе для последующего взлета в 20:10 по московскому времени было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом, - сказала она. - По факту осмотра территории было обнаружено человеческое тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине".

На место инцидента прибыли сотрудники службы авиационной безопасности и транспортной полиции, бригады скорой помощи и центра "Медицина катастроф". Полиция проводит оперативные мероприятия. Личность погибшего мужчины установлена.-0-