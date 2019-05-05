В Шереметьево открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП с самолетом "Аэрофлота"

5 мая, Москва /Эдуард Пивовар -БЕЛТА/. Московский аэропорт Шереметьево открыл горячую линию для родственников пассажиров, пострадавших сегодня в ЧП с самолетом "Аэрофлота", сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

"Для родственников пассажиров открыт телефон "горячей линии" + 7 (495) 232 65 40", - говорится в сообщении.

Сегодня в 18.32 мск произошло авиационное происшествие с пассажирским самолетом SSJ - 100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. "Рейс SU -1492 вылетел в плановом режиме в 18.02 мск по маршруту "Москва –Мурманск". После взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В 18.30 мск пассажирский лайнер совершил "жесткую" посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание.

В 18.32 мск на место происшествия незамедлительно прибыли аварийно-спасательная бригада, медицинские экипажи для экстренной эвакуации и оказания помощи пассажирам и членам экипажа. В кратчайшие сроки были обеспечены аварийно-спасательные работы", - отметили в пресс-службе.

В аэропорту создан оперативный штаб по управлению внештатной ситуацией. Для пассажиров рейса SU 1492 и их родственников создан отдельный штаб в терминале В, куда доставляют пассажиров. В данном штабе начали работать психологи МЧС. Всем пострадавшим незамедлительно оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

"В настоящее время аэропорт Шереметьево работает в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой", - добавили в пресс-службе аэропорта.

По неподтвержденным пока данным жертвами происшествия стали 13 человек.-0