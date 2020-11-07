В шести странах зарегистрированы случаи коронавируса у норок

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шести странах зарегистрированы случаи коронавируса на фермах по разведению норок. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Как передает издание RTE, коронавирус был выявлен у норок на фермах в Дании, Италии, Испании, Швеции, Нидерландах и США.

Дания уже ввела ограничительные меры на севере страны после информации о том, что мутировавший вирус передался от норок 12 людям.

ВОЗ изучает обстоятельства передачи в Дании мутировавшего коронавируса от норок человеку.

Премьер Дании предупредила, что мутировавший коронавирус может распространиться не только на остальную часть страны, но и на весь мир.

Согласно последним данным датского ветеринарного и продовольственного управления, инфекция была обнаружена на 207 норковых фермах. На 67 из них животные погибли.-0-