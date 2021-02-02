В школе-интернате в Томской области отравились 30 воспитанников

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 из 56 воспитанников школы-интерната в Бакчарском районе Томской области получили пищевое отравление. Они госпитализированы в областной центр в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Сергея Ревера.

"Это Крыловская вспомогательная школа с круглосуточным пребыванием детей. Там 56 воспитанников обучается с отклонениями в здоровье. Произошло пищевое отравление, предположительно псевдотуберкулез, который переносится с грызунами. Изначально заразились 17 детей, сейчас достигла ситуация до 30 детей. Так как инфекционного отделения в Бакчарской райбольнице нет, то дети госпитализированы в город Томск в легкой и средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дети страдают от сыпи, зуда и нарушения пищеварения. На месте работают сотрудники Роспотребнадзора и Следственного комитета.-0-