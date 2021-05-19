В школе Новокузнецка распылили неизвестное вещество - 11 детей госпитализированы

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском Новокузнецке госпитализировали 11 школьников, которые пострадали при распылении неизвестного вещества в образовательном учреждении в среду, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра медицины катастроф Кузбасса.

"Школа №26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи", - рассказали в пресс-службе. По данным медиков, состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести.

Мэр города Сергей Кузнецов сообщил, что один из учеников принес в школу газовый баллончик. "Предварительно, один из учеников школы баловался газовым баллончиком", - сказал он.

"В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. В образовательном учреждении была проведена эвакуация учеников и персонала", - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.-0-