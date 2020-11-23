В школе Сиднея на подростка напали с ножом

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школе на западе Сиднея (Австралия) совершено ножевое нападение на 14-летнего подростка, сообщает газета Daily Mail.
Инцидент произошел в школе имени Артура Филиппа в Парраматте утром 23 ноября. По предварительной версии, на подростка напал один из учеников этой школы. В результате 14-летний мальчик получил колото-резаные раны спины и руки, он был госпитализирован. Медики оценивают состояние подростка как стабильное.
Полиция разыскивает скрывшегося с места происшествия подозреваемого. Сообщается, что нападение было целенаправленным, другим детям опасность не угрожает.
Уроки в учебном заведении возобновлены. В целях безопасности полицейские продолжают находиться в здании школы.-0-