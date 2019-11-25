В школе в Нижегородской области 44 человека отравились газом

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое отравление газом произошло в одной из школ в Нижегородской области России - 44 человека госпитализированы, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в селе Вад. Большинство пострадавших - дети. Состояние 10 школьников оценивается как средней степени тяжести.
Причиной отравления, по предварительным данным, мог стать выброс одоранта с газораспределительной станции, которая находится вблизи учебного заведения. Одоранты используются в качестве примеси к газу и в высоких концентрациях ядовиты.-0-