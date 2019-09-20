В школьной столовой в Одессе отравились 53 ученика

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20 сентября, Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Одессе 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" обратились 53 ученика общеобразовательной школы №11, сообщает служба по ЧС Украины.
"На утро 20 сентября на стационарном лечении находятся пять человек", - говорится в сообщении.
Главврач инфекционной больницы рассказала, что сейчас специалисты областной лаборатории Госпродпотребслужбы проводят санитарное расследование, чтобы определить, какую именно недоброкачественную пищу употребляли дети.
По словам пациентов, они отравились едой в школьной столовой.
Начато уголовное производство. Реализуется комплекс противоэпидемических мероприятий.-0-