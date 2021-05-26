В Шотландии раскопали руины средневековой деревни

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рядом с автомагистралью в Северном Ланаркшире (Шотландия) были обнаружены остатки четырех зданий. Исследование показало, что они датируются XIV-XVII веками, сообщает "МИР 24" со ссылкой на газету The Daily Mail.

Археологи нашли среди руин несколько еще более старых изделий, в том числе старинный кинжал, точильный камень и веретено. Также сохранились две монеты XVII века. Кинжал предположительно относится к железному веку. Историки предположили, что его могли хранить в качестве талисмана для защиты жилища от порчи. Кинжал был найден под фундаментом одного из домов. Это доказывает, что его не использовали в быту, а закопали в рамках некоего магического ритуала.

Археологи довольно часто находят древние артефакты, которые в Средние века применялись как обереги. Среди них кремневые наконечники, которые считались "эльфийскими стрелами".

Упоминания об этой деревне удалось найти в исторических хрониках. Она носила название Нетертон и была уничтожена в XVIII веке. Герцоги Гамильтоны, которым принадлежали эти земли, решили провести благоустройство и разбили на месте жилого поселения парковую зону с широкими аллеями и оградами. Значительно позднее на этом месте пролегла автострада. Ученые отметили, что развалины четырех построек - последнее, что осталось от Нетертона.-0-