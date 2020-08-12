В Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов, погибли три человека

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд сошел с рельсов возле Стонхейвена в Абердиншире (Шотландия), на место крушения направлены около 30 машин скорой помощи, а также пожарная команда. Об этом сообщает BBC.

Несмотря на усилия медиков, три человека погибли на месте. Одним из них стал машинист поезда.

Еще шесть человек госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Незадолго до крушения железнодорожное сообщение в данном районе прерывалось из-за вызванных ливнями подтоплений.-0-