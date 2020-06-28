В шотландском Глазго неизвестный с ножом вновь напал на людей

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шотландском Глазго 28 июня днем неизвестный с ножом вновь напал на людей. Полиция оцепила улицы. Об этом сообщает полиция в Twitter. "Мы считаем, что это было целенаправленное нападение, мы не думаем, что существует угроза обществу", – сказано в сообщении полиции.

Накануне в центре Глазго неизвестный с ножом нападал на находившихся в гостинице людей. Он был застрелен полицией. Сообщалось о шести пострадавших, в числе которых был полицейский. Инцидент полиция не считает терактом.-0-