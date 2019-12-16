В Шри-Ланке с начала года из-за лихорадки денге погибли 120 человек

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала текущего года в Шри-Ланке из-за лихорадки денге погибли 120 человек. Вспышка зафиксирована более чем в 10 округах страны, сообщает шриланкийский новостной портал NewsIn.Asia.

По сравнению с 2018 годом заболеваемость лихорадкой денге в Шри-Ланке значительно возросла: в минувшем году было зафиксировано 48 тыс. случаев болезни и 58 летальных исходов, в нынешнем - уже более 87 тыс. инфицированных. Ухудшение ситуации связывают с проливными дождями: они привели к формированию луж, в которых зарождаются личинки комаров-переносчиков лихорадки денге.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в округах Коломбо, Гампаха, Канди и Джафна. Только в первом из перечисленных регионов зафиксированы 17,9 тыс. случаев лихорадки денге.

Правительственная ассоциация медицинских работников Шри-Ланки обратилась в Министерство здравоохранения страны с просьбой обратить внимание на стремительное распространение болезни и принять необходимые меры для сдерживания вспышек лихорадки.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, симптомы лихорадки денге появляются через 3-14 дней после инфицирующего укуса. Симптомы варьируются от легкой лихорадки до приводящей к потере трудоспособности высокой температуры, сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. При этом специальных противовирусных лекарств от денге нет, важно поддерживать гидратацию. Геморрагическая лихорадка денге (высокая температура, боли в области живота, рвота и кровотечения) является осложнением с потенциальным летальным исходом, развивающимся преимущественно у детей. Раннее клиническое диагностирование и внимательное клиническое ведение пациентов опытными врачами и медицинскими сестрами повышает выживаемость.-0-