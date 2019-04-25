В Шри-Ланке уточнили число погибших в терактах

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время терактов на Шри-Ланке погибли более 250 человек, а не 359, как сообщалось ранее. Такая информация размещена на сайте агентства Reuters .

По сведениям источника агентства, число погибших составляет 250-260 человек. Но пока сложно назвать точное количество, потому что слишком много фрагментов тел.

21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, в том числе в отелях и церквях, где в это время шли пасхальные службы. В результате терактов около 500 человек пострадали. Среди погибших 39 иностранцев.-0-